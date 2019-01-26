المبعوث الأمريكي لدى أفغانستان: اجتماعاتنا مع ممثلي حركة طالبان في قطر كانت أكثر فعالية من ذي قبل

قال المبعوث الأمريكي لدى أفغانستان، زلماي خليل زاد، السبت، إنّ الاجتماعات في قطر مع ممثلين من حركة طالبان "كانت أكثر فاعلية مما عليه في الماضي".

جاء ذلك عقب انتهاء جولة مباحثات بين ممثلين عن الولايات المتحدة، وآخرين عن حركة طالبان، استمرت 6 أيام، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف خليل زاد، عبر "تويتر"، : "الاجتماعات هنا (في قطر) كانت أكثر فاعلية مما كانت عليه في الماضي؛ لقد حققنا تقدما كبيرا على صعيد عدة قضايا حيوية".

وأعلن، في تغريداته، توجهه إلى أفغانستان لعقد المزيد من المشاورات حول عدد من القضايا التي لم يتم حسمها، من دون تحديدها.

وتابع: "لدينا عدد من القضايا المتبقية للعمل عليها، لم يتم الاتفاق على شئ حتى توافق (جميع الأطراف) على كل القضايا".

ومضى بالقول: "سنبني على هذا التقدم ونستأنف المفاوضات في وقت قريب، على أن يشمل أي اتفاق محادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان، إضافة إلى إرساء وقف لإطلاق النار".

وفي هذا الشأن، توجه خليل زاد بالشكر للحكومة القطرية، على المشاركة البناءة وتيسير جولة المحادثات مع طالبان.

كما أشاد بالمساهمة الشخصية لنائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في المفاوضات.

وتقود الولايات المتحدة جهودا للسلام في أفغانستان، وتقول إن أية تسوية في البلاد يجب أن تكون بين الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليا، وحركة "طالبان".

ومطلع سبتمبر / أيلول 2018، عينت الإدارة الأمريكية خليل زاد مبعوثا إلى أفغانستان، ولخصت الخارجية مهمته في تنسيق وتوجيه الجهود الأمريكية التي تهدف إلى ضمان جلوس "طالبان" إلى طاولة المفاوضات.