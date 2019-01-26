ترامب يوقّع الاتفاق الذي ينهي الإغلاق الحكومي

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأميركي، حسب ما أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ ترامب أصدر القانون الذي يتيح تمويل الإدارات الفدراليّة حتّى الخامس عشر من شباط/فبراير، إلا أنّ ترامب هدّد بالعودة إلى الأزمة نفسها في هذا التاريخ في حال عدم التوصّل إلى اتّفاق في شأن الجدار الذي يُريد بناءه على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب من البيت الأبيض "أنا فخور بالإعلان اليوم أنّنا توصّلنا إلى اتّفاق يُنهي +الإغلاق+".

وإثر تعرّضه لضغوط شديدة، أُجبر ترامب في النهاية على التراجع في اختبار القوّة القائم بينه وبين الديموقراطيّين منذ اكثر من شهر، فوافق على ما يُطالب به الديموقراطيّون، أي الخروج من المأزق في الموازنة قبل استئناف أيّ تفاوض حول الجدار الذي يريد بناءه.

وقال ترامب أيضاً "في ختام 36 يوماً من النقاشات الحادّة والحوار، سمعتُ الكثير من الجانبين الديموقراطي والجمهوري في شأن رغبتهما بوضع السياسة الفئويّة جانباً".

وشدّد على أنّ المفاوضات ستتواصل عبر مجموعة من أعضاء مجلسَي النوّاب والشيوخ من الطرفين. وتابع "ليس لدينا خيار سوى بناء جدار قويّ أو سياج فولاذي".