27 قتيلا و77 مصابا في هجوم مزدوج على كنيسة بالفلبين

قُتل 27شخصا وأصيب 77آخرين بجروح، في هجوم مزدوج، استهدف كنيسة كاثوليكية جنوبي الفلبين.

وأوضح مدير الأمن العام في الفلبين أوسكار ألبايالدي، أن كنيسة كاثوليكية في منطقة جولو جنوبي البلاد، تعرضت الأحد، لهجومين منفصلين.

وأضاف ألبايالدي أن الهجومين وقعا أثناء قداس يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 27شخصا بينهم رجال أمن(لم يحدد عددهم).

من جانبه قال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، إن قوات الأمن انتقلت إلى الكنيسة فور وقوع الهجوم المزدوج، واتخذت التدابير اللازمة.

وذكر أن الجهات المختصة قامت بنقل الجرحى إلى المستشفيات للعلاج.

وحتى الساعة 6 تغ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.