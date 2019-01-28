استمرار التوتر بين باريس وروما.. وماكرون يعتبر الانتقادات الإيطالية "لا قيمة لها"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، الانتقادات التي وجهها مؤخرا مسؤولان إيطاليان لبلاده بشأن سياستها في ليبيا، بأنها "لا قيمة لها".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أوردتها "فرانس 24"، في وقت متأخر من مساء الأحد، على هامش الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي للقاهرة والتي بدأت الأحد.

وردًا على سؤال بشأن الانتقادات الإيطالية الأخيرة لبلاده، قال ماكرون: "لن أرد"، مضيفا: "الأمر برمّته لا قيمة له".

وشدد ماكرون على أن "الشعب الإيطالي صديق لنا ويستحق زعماء على مستوى تاريخه"، وفق فرانس 24.

والأسبوع الماضي انتقد نائبا رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، فرنسا، واتهماها بأن ليس لها مصلحة في استقرار ليبيا، وتعمل على إشاعة الفقر في إفريقيا، بخلاف تصريحات تدعم حراك السترات الصفراء بفرنسا.

واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفيرة إيطاليا لدى فرنسا على خلفية هذه التصريحات.

ووصل ماكرون، الأحد، إلى مصر، في زيارة هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه في عام 2017، ومن المقرر أن يلتقي بالقاهرة، الاثنين، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المنتظر ان يكون الملف الليبي في صلب مباحثات الرئيسين.

وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقات بين مصر وفرنسا تطورا لافتا؛ إذ مثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات بين البلدين.