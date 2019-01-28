كارثة انهيار السد بالبرازيل.. تضاؤل الآمال بوجود ناجين من بين 300 مفقود

أعلنت السلطات البرازيلية، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد في مجمع منجمي جنوب شرقي البلاد، إلى 58 قتيلا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مكتب الدفاع المدني في ولاية مينايس غيرايس التي شهدت الحادث، أن 300 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي وقت سابق الأحد، قالت إدارة الدفاع المدني إن حصيلة القتلى بلغت 37، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

ولم يتضح حتى الساعة 07:15 ت.غ، سبب انهيار السد الذي تملكه شركة "فالي" أكبر شركة تعدين في البرازيل.

والجمعة الماضية، انهار أحد السدود الثلاثة لمجمع "كوريغو دي فيجياو" المنجمي، التابع لمجموعة "فالي" أيضا، في بلدة "برومادينيو"، التي يسكنها 39 ألف نسمة.

وصرح فابيو سفارتسمان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، آنذاك، في مؤتمر صحفي، أن "معظم الأشخاص المتضررين من موظفينا".

وعلى بعد نحو 15 كلم عن السد، أخلت السلطات "وقائيا" موقع "إينهوتيم"، أكبر متحف مكشوف في العالم للفن المعاصر.

ويستقبل هذا المتحف، الذي يعد وجهة سياحية مهمة في البرازيل، 35 ألف زائر شهريا.