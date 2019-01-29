إصابة 5 عناصر شرطة في هجوم مسلح داخل مدرسة بتكساس ومقتل المهاجم

أُصيب 5 من عناصر الشرطة، في هجوم مسلح استهدف، الاثنين، مدرسة بولاية تكساس الأمريكية.

جاء ذلك بحسب صحف محلية، وبيان صادر عن الشرطة بمدينة هيوستن أكبر المدن التابعة لولاية تكساس.

وأوضح البيان أن هجومًا مسلحًا استهدف إحدى الثانويات بمدينة هيوستن، أسفر عن إصابة عدد من عناصر الشرطة، فضلا عن مقتل منفذ الهجوم، دون ذكر عدد محدد للمصابين.

في السياق ذاته ذكرت العديد من الصحف الأمريكية المحلية أن المصابين عددهم 5 تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما ذكر سيلفستر تورنر، رئيس بلدية هيوستن، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أنه الشرطة قتلت منفذ الهجوم.

وبينما لم توضح المصادر دوافع الهجوم، ولا هوية منفذه أو سنه، طلبت قوات الأمن من السكان المجاورين لمكان الحادث الابتعاد قدر الإمكان.