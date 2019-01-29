وزيرة ألمانية: لا لإعادة التفاوض مع بريطانيا بشأن بريكست

قالت وزيرة العدل الألمانية إنه لا توجد مساحة لإعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن الاتحاد يمكنه أن يكون مرنا بشأن تاريخ المغادرة، إلا أن لندن يجب أن تكون لديها خطة حتى يكون للتأجيل أي مغزى.

كاترينا بارلي، وهي كثيرا ما دعت الى اجراء استفتاء ثان، قالت أيضا في مقابلة مع إذاعة إس دبليو آر 2 إن مثل هذا التصويت "يزداد ترجيحا كل يوم" بالنظر الى الفوضى السياسية التي تشهدها بريطانيا.

ويناقش نواب البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء الخطوة التالية. وقالت بارلي إنه سيكون من "الصعب" تلبية رغبتهم في إعادة التفاوض "لأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تقديم المزيد من التنازلات لبريطانيا بشأن النقاط الهامة".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس/آذار.

وقالت بارلي إن الاتحاد سيكون مستعدا لحل وسطـ "لكن ان لم تكن هناك خطة بالمرة لما يجب ان يكون مختلفا حينئذ فإن الارجاء لن يكون له أي مغزى".