الشرطة الألمانية تعتقل 3 عراقيين بتهمة التخطيط لعمل ارهابي

اعتقلت السلطات الألمانية ثلاثة أشخاص اليوم الأربعاء للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجوم بالقنابل، وفتشت منازل في ثلاث ولايات في عمليات مرتبطة بالتحقيق.

ذكر الادعاء الاتحادي أن العراقيين شاهين ف.، وهيرش ف.، ورؤوف س. اعتقلوا خلال مداهمة صباح اليوم في بلدة ديتمارشين قرب الحدود مع الدنمارك.

نفذت عمليات تفتيش في منازل المشتبهين، لكن لم توجه لهم أي اتهامات بعد.

يشتبه بأن اثنين من الثلاثة، وهما الأصغر سنا، خططا لتفجير قنبلة وانتهاك قوانين الأسلحة، بينما يزعم أن رؤوف س. ساعدهم.

ولم يتم الكشف عن كامل أسمائهم تمشيا مع قانون الخصوصية الألماني.

بدا أن الثلاثة كانوا في المراحل المبكرة للتخطيط ولم يقوموا بعد بتصنيع قنبلة كما لم يحددا موقع الهجوم، وفقا لبيان الادعاء.

وذكر أن شاهين وهيرش قررا في أواخر عام 2018 "شن هجوم في ألمانيا استنادا إلى قناعات متطرفة."

هناك مؤشرات تدل على تعاطفهم مع تنظيم داعش، لكن لا يزال التحقيق جاريا حول إمكانية وجود علاقة مباشرة مع الجماعة المتطرفة أو غيرها.

وفي ديسمبر/ كانون اول الماضي، حمل شاهين مقطع فيديو عن "تعليمات" حول كيفية تصنيع قنبلة وطلب جهاز تفجير من شخص تواصل معه في بريطانيا، بحسب الادعاء.

لكن عملية تسليم الجهاز لم تتم بعد تدخل وكالات إنفاذ القانون البريطانية.

وفي نفس الوقت، أجرى الاثنان اختبارات باستخدام مساحيق متفجرة من ألعاب نارية خلال رأس السنة الجديدة وطلبا من رؤوف إنتاج سلاح ناري.

وذكر الادعاء أن رؤوف تواصل مع شخص يدعى وليد خالد واي، لا تزال الشرطة تسعى لتحديد موقعه، والذي عرض عليهم مسدس "ماكاروف" الروسي شبه الآلي عيار 9 مم لكنه كان مكلفا للغاية وتراجعوا عن فكرة شرائه في النهاية.

وضمن الاستعدادات لإمكانية استخدام سيارة في الهجوم، بدأ شاهين في استخراج رخصة قيادة.

لم يتضح كيف تم اكتشاف هذه المؤامرة أو متى وصل المشتبه بهم إلى ألمانيا، ولم تفصح المتحدثة باسم المدعي العام كيرستين فاكر عن أي شيء بخلاف ما جاء في البيان المكتوب.

كما أنها لم تقدم أي معلومات أخرى عن وليد خالد.