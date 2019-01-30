قتيلان جراء هجوم بقنبلة استهدف مسجداً في جنوب الفيليبين

قُتل شخصان الأربعاء قبيل الفجر في هجوم بقنبلة على مسجد في جنوب الفيليبين، وفق ما أعلنت السلطات، بعد ثلاثة أيّام من اعتداء دموي على كاتدرائيّة في جولو أسفر عن 21 قتيلاً.

والشخصان اللذان قُتِلا كانا نائمين داخل المسجد في مدينة زامبوانغا الواقعة في أقصى جنوب غرب جزيرة مينداناو التي تضمّ أقلّية مسلمة.

وكان هناك انتشار أمني كثيف صباح الأربعاء في محيط المسجد الذي تكسّرت بعض نوافذه. وفي الدّاخل، شوهدت آثار دماء على سجّاد الصّلاة.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت يعيش أرخبيل الفيليبين، الذي يُشكّل الكاثوليك غالبيّة سكّانه، حالاً من التأهّب بعد اعتداء وقع خلال قدّاس في كاتدرائيّة في جولو وتبنّاه تنظيم داعش.

وتقع جزيرة جولو، التي تُشكّل معقلاً لجماعة أبو سيّاف، على بُعد 150 كيلومتراً جنوب غرب ميناء زامبوانغا الكبير.

وقال المتحدّث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جيري بيسانا إنّ الهجوم بقنبلة على المسجد الأربعاء أدّى أيضاً إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.

واعتبر أنّ من السابق لأوانه الجزم ما إذا كان الهجوم على المسجد قد ارتُكِب رداً على الهجوم ضدّ الكاتدرائيّة.