مجموعة ليما تعلن معارضتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا

أعلن وزير خارجية البيرو نيستور بوبوليزيو الثلاثاء أنّ مجموعة ليما ترفض أيّ تدخل عسكري في فنزويلا لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.

وصرّح الوزير لصحافيّين "بصفتنا مجموعة ليما، قلنا إننا لا ندعم أي تدخل عسكري في فنزويلا".

ويأتي ذلك في وقت كانت الولايات المتحدة قالت إنّ "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" في شأن فنزويلا.

وأشار وزير خارجية البيرو إلى أنّ مجموعة ليما ستدرس الاثنين المقبل في أوتاوا تدابير جديدة لدعم المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بالوكالة.

وأكّد بوبوليزيو "سنواصل إعطاء قوة دفع تدعم نظام خوان غوايدو".

وقال الوزير البيروفي "ليست لدينا أيّ معلومات" عن تدخل عسكرى أجنبي محتمل في فنزويلا.

وتضم مجموعة ليما دول: بيرو، والأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وبنما، وباراغواي، وسانتا لوسيا، وكندا، وكولومبيا، وهندوراس، وكوستاريكا وغواتيمالا، وتشيلي، وغويانا.

وتأسست المجموعة في ليما عاصمة بيرو، عام 2017، بهدف حل الأزمة في فنزويلا.