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مصرع ألفين و275 مهاجر غير قانوني في المتوسط خلال 2018

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
مصرع ألفين و275 مهاجر غير قانوني في المتوسط خلال 2018

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن مصرع ألفين و275 مهاجرا غير قانوني، بمعدل 6 مهاجرين يوميا، أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خلال 2018.

جاء ذلك خلال تقرير نشرته المفوضية تحت عنوان "رحلات يائسة"، الأربعاء، في جنيف السويسرية.

وأشار التقرير إلى أن طريق الهجرة عبر البحر المتوسط، هو الأخطر على حياة المهاجرين، وإلى محاولة 139 ألف و300 مهاجر غير قانوني العبور إلى أوروبا، خلال 2018.

واحتلت إسبانيا طليعة البلدان الأوروبية التي قصدها المهاجرين غير القانونيين، حيث وصلها 8 آلاف مهاجر براً، و54 ألف و800 بحراً.

ووصل إيطاليا عدد مهاجرين غير قانونيين وصل إلى 23 ألف و400، منخفضا 5 أضعاف، مقارنة بعام 2017.

كما وصل اليونان 32 ألف و500 مهاجر غير قانوني خلال العام الماضي، بعد أن وصلها 30 ألف خلال 2017.

وأشار التقرير إلى مواجهة المهاجرين غير القانونيين، أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، للعديد من الصعوبات والإعتداءات، مثل التحرش الجنسي، والتهديد بالإختطاف، وغيرها.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، إن "إنقاذ المهاجرين في عرض البحر ليس اختيارا، وليس مسألة سياسية، بل ضرورة العصر".

ودعا إلى تعاون أكبر بين الدول، من أجل إيقاف المآسي الإنسانية التي تنتج عن الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط.

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