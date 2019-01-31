أدميرال أمريكي سابق: العلاقات بين أنقرة وواشنطن مهمة جدا بالنسبة لـالناتو

شدد الأدميرال الأمريكي السابق "جيمس ستافريديس"، القائد السابق للقيادة العليا لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، على أهمية العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، بالنسبة لـ"الناتو".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في نشاط نظمه وقف الميراث التركي، الخميس بالعاصمة واشنطن.

وقال ستافريديس إن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ستستمر رغم بعض "المشاكل المرحلية"، التي سيتم تجاوزها.

وأكد ستافريديس على ضرورة إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وبحث مخاوف تركيا الأمنية في سوريا.

وأوضح ستافريديس فيما يخص شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي "S-400" من روسيا، أنها غير ملائمة للمنظومات الموجودة داخل "الناتو".

وقال ستافريديس، في موضوع مقاتلات "F-35" إن تركيا ليست فقط بلد مشتري، وإنما مشارك في مشروع تصنيعها.

وأضاف أن شركاء تركيا في "الناتو" لديهم بعض الاستفسارات حول الجانب التقني للمنظومة الروسية، خصوصا في حالة استخدامها إلى جانب مقاتلات "F-35".

وأردف قائلا "يجب النقاش معمقا بين دول الحلف حول الموضوع، وإيجاد حلول تقنية".