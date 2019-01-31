إنزال 47 مهاجرا إلى صقلية بعد أن أمضوا أسبوعين في البحر

بدأ 47 مهاجرا، ظلوا في البحر لمدة أسبوعين تقريبا في الوقت الذي مارست فيه إيطاليا ضغوطا على بلدان أخرى للموافقة على قبولهم، في النزول من سفينتهم الى جزيرة صقلية.

وانتهت أحدث أزمة للمهاجرين في أوروبا اليوم الخميس، حيث سحبت سفينة "سي-ووتش 3" التابعة لمنظمة سي ووتش الإغاثية الألمانية المهاجرين الى ميناء في كاتانيا، ثم نزلوا الى الشاطئ لتحديد هويتهم وإنهاء إجراءاتهم.

وتواجد عناصر الشرطة الإيطالية وموظفو الصليب الأحمر في الميناء لاستقبال المهاجرين.

من جهته، أبدى رئيس الوزراء جوسيبي كونتي رغبته في تحقيق تقدم في المواجهة التي وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قال إن ستة بلدان أوروبية وافقت على استقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة ليبيا في 19 يناير/كانون ثاني، لذا لن تكون إيطاليا مضطرة لتحمل العبء بمفردها.