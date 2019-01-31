اتهام 5 جنود إسرائيليين بالضرب المبرح على معتقل فلسطيني ووالده

كشفت لائحة اتهام قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ضد 5 جنود، تفاصيل عملية تنكيل بفلسطيني ووالده بعد اعتقالهما.

واستنادا إلى لائحة الاتهام، ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية بعضا منها، فإن الجنود صفعوا المعتقلين، وركلوهما وضربوهما باستخدام أدوات حادة، وكانا مقيدا اليدين ومعصوبا العينين.

وأضافت لائحة الاتهام " قام الجنود بإزالة العصبة عن عيون الابن وأجبروه على مشاهدتهم وهم يضربون والده الذي كسرت أضلاعه وأنفه".

وتابعت إن الجنود قاموا بـ "نداءات الفرح والتفاخر أثناء الاعتداء الذي تم توثيقه ".

ولفتت إلى أن الاعتداء " تسبب بإصابات خطيرة ".

وقالت" تعرض أحد المعتقلين للضرب الشديد لدرجة أنه لم يكن من الممكن استجوابه على الفور عقب الحادث وتطلب الأمر حصوله على الرعاية الطبية".

واستنادا إلى الصحيفة فإن حادث الاعتداء وقع 8 يناير/كانون الثاني الجاري في قاعدة عسكرية، قرب مستوطنة " بيت ايل" وسط الضفة الغربية.

وتشتكي مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية من أن الحكومة الإسرائيلية لا تعاقب الجنود الذين ينفذون اعتداءات خارج القانون ضد الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، قالت الصحيفة العبرية إن الدفاع في الجيش الإسرائيلي اعتبر انه "كان من المفروض عدم تقديم لائحة اتهام ضد الجنود الخمسة".

ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة الإسرائيلية ستدين الجنود الخمسة أم لا.