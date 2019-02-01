تظاهرات في أستراليا احتجاجا على اعتقال تايلندا للاجئ بحريني

احتشد عشرات المتظاهرين في أكبر مدينتين أستراليتين للمطالبة بأن تفرج تايلاندا عن لاعب كرة قدم بحريني معتقل كان قد حصل على حق اللجوء في أستراليا.

وعارض المتظاهرون خارج دار أوبرا سيدني وفي فيدريشن سكوير في ملبورن الجمعة الترحيل المحتمل لحكيم العريبي إلى البحرين.

وركز المحتشدون على تقديم تايلاند وإندونيسيا طلبا مشتركا من أجل استضافة كأس العالم في 2034.

وطالب المتظاهرون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالنظر في وقف مشاركة البحرين في المسابقات الدولية المستقبلية.

وكان العريبي يعيش في ملبورن ويلعب لفريق كرة قدم هناك. واعتقل اللاعب البالغ من العمر 25 سنة لدى وصوله إلى بانكوك في نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن المتوقع أن تتخذ تايلاند قرارا في غضون أيام بشأن ما إذا كانت سترحله إلى البحرين أم لا.