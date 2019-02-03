مقتل 3 علماء إيرانيين في مركز أبحاث الفضاء

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن حريقا نشب في مركز أبحاث الفضاء في البلاد أسفر عن مقتل ثلاثة علماء.

ونقلت الوكالة عن وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي قوله إن ثلاثة باحثين لقوا حتفهم "بسبب حريق في أحد مباني مركز أبحاث الفضاء".

لم يقدم جهرمي أسباب اندلاع الحريق.

وتعتزم إيران إطلاق قمر صناعي إلى المدار على الرغم من انتقادات الولايات المتحدة بأن عمليات الإطلاق تفيد برنامج الصواريخ الباليستية.

وأطلقت إيران في يناير/كانون ثان قمرا صناعيا، لكن السلطات قالت إنه فشل في الوصول إلى "السرعة اللازمة" في المرحلة الثالثة من إطلاقه.

وتمكن برنامج الفضاء الإيراني الفتي من إرسال عدة أقمار صناعية قصيرة العمر إلى المدار خلال العقد الماضي، وتمكن خلال عام 2013 من إرسال قرد إلى الفضاء.