دول أوروبية تعترف بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا

أعلنت إسبانيا وفرنسا والسويد وبريطانيا اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد ودعته إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز للصحفيين في مدريد يوم الاثنين: "إننا نعمل من أجل إعادة الديمقراطية الكاملة في فنزويلا: حقوق الإنسان والانتخابات ولا مزيد من السجناء السياسيين."

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، في تغريدة: "نيكولاس مادورو لم ينظّم انتخابات رئاسية خلال مهلة الثمانية أيام التي حددناها. ولذلك، فإن المملكة المتحدة تعترف الآن مع حلفائها الأوروبيين بغوايدو رئيساً دستورياً بالوكالة إلى حين التمكن من إجراء انتخابات موثوقة".

ودعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية يوم الاثنين، غوايدو إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة من شأنها ضمان إنهاء الأزمة الفنزويلية بشكل سلمي.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغون فالستروم لتلفزيون "إس في تي" السويدي إن الاقتراع الذي جاء بالرئيس نيكولاس مادورو إلى السلطة لم يكن "انتخابات حرة ونزيهة."

وانتهت أمس مهلة أوروبية من 8 أيام للرئيس الفنزويلي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما يرفضه مادورو، في حين اقترح إجراء انتخابات برلمانية.