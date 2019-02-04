5 قتلى في تحطم طائرة صغيرة فوق منزل بكاليفورنيا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة صغيرة فوق منزل، جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما أفاد مسؤول محلي.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس، الإثنين، عن كوري مارتينو، قائد شرطة مقاطعة أورانج بجنوب الولاية أن الحادث أسفر عن مصرع الطيار إلى جانب أربعة من سكان المنزل الذي سقطت عليه الطائرة.

وأضاف أن شخصين آخرين نقلا إلى مستشفى جراء إصابتهم بجروح طفيفة.

كما نقلت الوكالة عن متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل (لم تذكره) أن الطائرة الخفيفة المكونة من محركين من طراز(Cessna 414A) تحطمت بعد مدة قصيرة من إقلاعها من مطار مجاور.

ولم تكشف السلطات عن سبب الحادث حتى الساعة 05:30 ت.غ، وأعلنت أنها ما زالت تحقق في ملابساته.