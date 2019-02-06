أبرز ما جاء في خطاب الاتحاد لترامب.. الجدار والتدخل الروسي وطالبان والعراق وسوريا

تطرق الرئيس الأمريكي في خطابه الهام حول حال الاتحاد، الثلاثاء، إلى أبرز الملفات في السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية ومنها ملفات الانسحاب من سوريا والأوضاع في العراق والمفاوضات مع حركة طالبان في أفغانستان إلى جانب أزمة الجدار مع المكسيك والتحقيقات معه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

الجدار:

ودعا ترامب أعضاء الكونغرس إلى العمل معاً في شأن قضية الهجرة الحساسة للغاية، مشددا على أنّ تشييد جدار حدودي في مواجهة الهجرة غير الشرعية وحده سيضمن أمن الولايات المتحدة.

وقال ترامب "بكلّ بساطة، الجدران تنفع والجدران تُنقذ أرواحاً. لذا، دعونا نعمل معاً على تسوية، ولنتوصّل إلى اتفاق يجعل أميركا آمنة حقّاً".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق قبل إلقاء الخطاب إن على الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين "للقيام بكل ما يلزمه الأمر" لحماية أمن الحدود نظرا لمعارضة الديموقراطيين بناء الجدار.

الديمقراطيون:

واستغل ترامب الخطاب للدعوة إلى عهد جديد من التعاون بهدف كسر "عقود" من الجمود السياسي، مندداً بالتحقيقات "السخيفة" و"المنحازة"، في إشارة مباشرة إلى التحقيق حول التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال ترامب "يجب أن نرفض سياسات الانتقام وأن نغتنم الإمكانات اللامحدودة من التعاون والوفاق".

وأضاف "معاً، نستطيع كسر عقود من الجمود السياسي. يمكننا التغلّب على الانقسامات القديمة، شفاء الجروح القديمة، بناء تحالفات جديدة، تطوير حلول جديدة وإطلاق عنان الوعد الاستثنائي لمستقبل أميركا. اتّخاذ القرار متروك لنا".

وتابع "يُمكننا جعل مجتمعاتنا أكثر أماناً، وعائلاتنا أقوى، وثقافتنا أكثر غنى، وإيماننا أكثر عمقا، وطبقتنا المتوسطة أكبر وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى".

وشدد الرئيس الأميركي على أنّ هناك "معجزةً اقتصاديّة تحدث في الولايات المتّحدة، والأشياء الوحيدة التي يُمكن أن توقفها هي الحروب الحمقاء أو السياسة أو التحقيقات السخيفة والمنحازة".

وأردف "يجب أن نكون متّحدين في بلدنا لهزيمة خصومنا في الخارج".

طالبان:

وتحدّث ترامب عن وجود محادثات "بنّاءة" مع طالبان في أفغانستان التي يُريد الرئيس الأميركي أن يسحب قوّاته منها بعد 17 عاماً من الصّراع.

وقال ترامب "إدارتي تُجري محادثات بنّاءة في أفغانستان مع عدد من الجماعات الأفغانيّة، بينها طالبان". وأضاف "مع تقدّم هذه المفاوضات، سنتمكّن من الحدّ من وجود قوّاتنا، والتركيز على مكافحة الإرهاب. لا نعرف ما إذا كنّا سنتوصّل إلى اتّفاق أم لا، لكننا نعرف أنّه بعد عقدين من الحرب، فإنّ الوقت حان لمحاولة صنع السلام على الأقلّ".

وتابع ترامب "لقد قاتلت قوّاتنا بشجاعة لا مثيل لها (في أفغانستان). وبفضل شجاعتها، أصبحنا الآن قادرين على إيجاد حلّ سياسي لهذا النزاع الدموي الطويل".

كما تحدّث ترامب أمام الكونغرس عن سوريا، وعن قراره المفاجئ سحب زهاء ألفي جندي أميركي منتشرين هناك.

وقال "عندما تسلّمت مهماتي، كان تنظيم الدولة يُسيطر على أكثر من 50 ألف كيلومتر مربّع في العراق وسوريا".

وتابع ترامب "لقد حرّرنا اليوم كلّ هذه الأرض تقريباً من قبضة هؤلاء القتلة المتعطّشين إلى الدّماء. وفي وقت نعمل جنباً إلى جنب مع حلفائنا لتدمير ما تبقّى من تنظيم الدولة، حان وقت التّرحيب بحرارة بأولئك الذين قاتلوا بشجاعة في سوريا".

لقاء كيم:

وأعلن الرئيس الأميركي أنّه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يومَي 27 و28 شباط/فبراير في فيتنام، لمواصلة المفاوضات المتعلّقة بنزع الأسلحة النوويّة لكوريا الشمالية.

وقال ترامب "في إطار دبلوماسيّتنا الجريئة، نُواصل جهدنا التاريخي من أجل السلام في شبه الجزيرة الكوريّة".

وأشاد ترامب بالتقدّم الذي تحقّق منذ الانفراج الذي بدأ في العام الماضي، مؤكّداً أنّه لو لم يُنتخَب رئيساً، لكانت الولايات المتّحدة في حالة "حرب كبرى الآن مع كوريا الشمالية".

وقال ترامب "لقد عاد رهائننا إلى الديار، وتوقّفت التجارب النوويّة، ولم يتمّ إطلاق صواريخ منذ 15 شهرًا".

وتابع "ما زال هناك عمل كثير يجب فعله، لكنّ علاقتي بكيم جونغ أون جيّدة".

الصين:

وحذّر ترامب الصين من أنّه لن يعود بإمكانها "سرقة الوظائف والثروة الأميركيّة"، مطالباً بـ"تغييرات هيكليّة" من بكين لإنهاء ممارساتها التجاريّة "غير العادلة".

وقال ترامب "أكنّ الكثير من الاحترام للرئيس (الصيني) شي، ونحن نعمل على اتّفاق تجاري جديد مع الصين، لكنّه يجب أن يتضمّن تغييرات هيكليّة حقيقية لإنهاء الممارسات التجاريّة غير العادلة وخفض العجز المزمن لدينا وحماية الوظائف الأميركية".

وتنتهي في الأوّل من آذار/مارس مهلة اتّفق عليها الرئيسان الصيني والأميركي من أجل التوصّل إلى اتفاق لتسوية الخلافات التجاريّة بين البلدين، وإلا فإنّ واشنطن تُهدّد بفرض رسوم جمركية مشددة على شريحة جديدة من البضائع الصينية المستوردة.