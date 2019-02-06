لندن تستضيف قمة رؤساء دول حلف "الناتو" ديسمبر المقبل

يعقد قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قمتهم المقبلة بالعاصمة البريطانية لندن في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، في بيان: "يسعدني أن أعلن أن الحلفاء اتفقوا على أن يعقد الاجتماع المقبل لرؤساء دول التحالف في لندن ديسمبر 2019"، حسب "أسوشيتد برس".

ولفت إلى أن "اجتماع لندن سوف يكون فرصة لرؤساء الدول للتعاطي مع التحديات الأمنية التي نواجهها في الوقت الحاضر والمستقبل، ولضمان استمرار الناتو في التكيف من أجل الحفاظ على أمن شعوبه التي يصل تعدادها لما يقرب من مليار نسمة".

كما شكر ستولتنبرغ الحكومة البريطانية لاستضافتها الاجتماع، الذي يوافق الذكرى السنوية السبعين لحلف الناتو، دون تحديد تاريخ معين للاجتماع المذكور.