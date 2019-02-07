ترامب: وجود داعش على الأرض في سوريا سينتهي خلال أسبوع

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ينتهي وجود داعش على الأرض في سوريا خلال أسبوع.

وقال ترامب أمام أعضاء التحالف الدولي ضدّ التنظيم المتطرف المجتمعين في واشنطن الأربعاء "سيتمّ الأسبوع المقبل الإعلان رسمياً أنّنا سيطرنا على مئة في المئة من أرض الخلافة".

وأكّد ترامب أنّ الولايات المتّحدة ستظلّ "حازمة جداً"، وهي تشجّع الجهود التي تبذلها دول أخرى بما فيها الجهد المالي.

وتابع "فلول، هذا كلّ ما بقي لدينا، فلول، لكنّ الفلول يُمكن أن تكون بالغة الخطورة".

وقال أيضاً "تأكّدوا أنّنا سنبذل كلّ ما هو مطلوب لإلحاق الهزيمة بآخر شخص في صفوف تنظيم الدولة الإسلاميّة، وللدفاع عن شعبنا من الإرهاب الإسلامي المتطرّف".

واجتمع وزراء خارجيّة الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضدّ داعش بمعية وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وعلى جدول أعمالهم مسائل شائكة عدّة، أبرزها تجنّب بروز التنظيم المتطرف مجدّداً وبتّ مصير المقاتلين الأجانب المعتقلين في سوريا.

وأقرّ بومبيو في مستهلّ اللقاء بأنّ "تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يُشكّل تهديداً خطيراً"، مضيفاً "من مسؤوليّة جيلنا أن نضع حداً له".

ودعا الدول الـ74 وخمس منظّمات هي أيضاً أعضاء في التحالف إلى "أن تؤكّد مجدداً هدف إلحاق هزيمة نهائيّة" بتنظيم داعش الذي نفّذ في الأعوام الأخيرة اعتداءات دامية في أكثر من دولة انطلاقاً من معاقله السابقة، خصوصاً في سوريا.

واستند بومبيو إلى الهزائم التي تكبّدها التنظيم وتجلّت في خسارته القسم الأكبر من المناطق التي كان يُسيطر عليها في العراق وسوريا، ليؤكّد أنّ "طبيعة المعركة في طور التبدّل".

وأضاف "من الآن وصاعداً، لن تكون معركتنا عسكريّة في الدّرجة الأولى، لأنّنا ندخل عصر الجهاد اللامركزي، وعلينا تالياً تبنّي مقاربة رشيقة"، خصوصاً عبر تكثيف تبادل المعلومات الاستخباريّة.

وأوضح أنّه لهذا السبب، فإنّ إعلان ترامب المفاجئ في كانون الأوّل/ديسمبر سحب نحو ألفي جندي من شمال سوريا "لا يعني نهاية المعركة الأميركيّة".

"استعادة" الجهاديين الأجانب :

وجدّد بومبيو دعوته الدول الأخرى إلى مشاركة أكبر في الجهد المالي لهذه المعركة، لافتا إلى نقص يناهز 350 مليون دولار على صعيد حاجات التمويل لإرساء الاستقرار في العراق هذا العام.

وأفاد تقرير لخبراء في الأمم المتحدة سلّم هذا الأسبوع لمجلس الأمن أنّ التنظيم المتطرف يُظهر "تصميماً على المقاومة وقدرة على شنّ هجمات مضادّة" مع 14 ألفا إلى 18 ألف "مقاتل" لا يزالون في سوريا والعراق بينهم ثلاثة آلاف "مقاتل" أجنبي.

وتُواجه دول عدّة أبرزها فرنسا مشكلة مصير مواطنينها الذين قاتلوا في صفوف التنظيم المتطرف.

وكانت باريس تعوّل أولاً على ميليشيا ي ب ك الإرهابي لمحاكمة هؤلاء وسجنهم حيث هم، تفادياً لمواجهة معضلة عودتهم إلى بلد يحمل وزر هجمات العام 2015.

لكن مع الانسحاب الأميركي، عاد هاجس تفرق هؤلاء المقاتلين وعودتهم الى ساحة المعركة يؤرق الحكومة الفرنسية، خصوصا مع دعوة واشنطن على لسان بومبيو "أعضاء التحالف الى القبول باستعادة" مواطنيهم "ومحاكمتهم ومعاقبتهم" على أراضي دولهم.

وكان ترامب ونظيره التركي رجب طيب اردوغان تحدّثا عن خطة لإقامة "منطقة آمنة" على الحدود التركية السورية، لكنّ تعقيدات كثيرة تحول دون ترجمتها على الأرض.

وقالت مسؤولة أميركية الأربعاء "نجري مفاوضات مع نظرائنا الأتراك حول ما يمكن القيام به بالنسبة الى المنطقة العازلة" بهدف حماية تركيا التي "تشعر بقلق أمني مشروع على حدودها" والأكراد "الذين قاتلوا معنا في الأعوام الأخيرة"، رافضة كشف مزيد من التفاصيل حول طبيعة القوة الدوليّة التي يمكن أن تشرف على منطقة مماثلة.

في حين لفت وزير الخارجيّة التركي مولود تشاوش أوغلو المشارك في الاجتماع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تضع الأكراد وإرهابيي "ي ب ك" في خانة واحدة، وأن تصرف واشنطن هذا، قد يكون عمدا أو سهوا.