وزير الخارجية الفنزويلي يلتقي ممثل خاص من الاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة السياسية

بحث وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا مع ممثل خاص من الاتحاد الأوروبي، الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده وسبل تجاوزها.

وقال أرياسا في تغريدة نشرها على موقع تويتر الأربعاء: استقبلت في مقر الوزارة بالعاصمة كاراكاس فيرونيكا لورينزو الممثلة الخاصة لمفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وأضاف: عقدنا لقاءا "طويلا ومدهشا" مع لورينزو والوفد المرافق لها.

وأوضح أرياسا أنهم بحثوا في اللقاء الأحداث التي تشهدها البلاد، و"ضرورة إطلاق حوار وطني دون أية شروط مسبقة".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي زعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"غوايدو"، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

ويعد لقاء أرياسا ولورينزو، تطورا مهما في ظل اعتراف 19 دولة اوروبية بغوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد، وحثته على إجراء انتخابات رئاسية جديدة مبكرة.

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى في 10 يناير/ كانون الثاني المنصرم، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية ذلك، أعلن الرئيس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.