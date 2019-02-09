"إيكيا" ترتكب خطأ فادحا.. وتواجه عاصفة انتقادات وسخرية

تعرضت شركة "إيكيا" السويدية العملاقة لصناعة الأثاث لعاصفة من الغضب الممزوج بالسخرية، بعدما باعت خريطة تحتوي على خطأ واضح لا لبس فيه.

فقد تفاجأ المستهلكون بأن خريطة العالم التي تبيعها "إيكيا" بنحو 30 دولارا، قد أسقطت نيوزيلندا بالكامل.

ولزيادة الطين بلة، فإن الشركة السويدية تعمل حاليا على فتح متجر لها في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، مما يجعل هذا الخطأ لا يغتفر بالنسبة للمستهلكين في هذا البلد.

وكانت الخريطة معروضة في فرع إيكيا في مدينة واشنطن، وقد تناول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة الخريطة "الناقصة".

وبالاطلاع على الموقع الإلكتروني للمتجر، تبين أن الصورة لا تزال تباع على الإنترنت رغم الخطأ الجسيم.

وقال مستخدمون على موقع "ريديت"، للنقاشات إنها ليست المرة الأولى التي تسقط فيها نيوزيلندا من خرائط تباع في "إيكيا".