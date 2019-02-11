نفوق 300 ألف رأس من الأبقار جراء السيول في أستراليا



أدت السيول التي ضربت مقاطعة كوينلاند الأسترالية الأسبوع المنصرم إلى نفوق قرابة 300 ألف رأس من الأبقار وإغراق آلاف المنازل.

وذكرت قناة سكاي نيوز أستراليا، الاثنين، أن كمية الأمطار التي تساقطت على مدينة تاونسفيل ومحيطها في ولاية كوينزلاند (شمال شرق) الأسبوع الماضي تعادل كمية الأمطار التي تساقطت على الولاية خلال عام.

وأشارت القناة إلى أنه مع سحب المياه تكشف حجم الخسائر، حيث أدت السيول إلى نفوق قرابة 300 ألف رأس من البقر يصل ثمنها 300 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت القناة أن آلاف المنازل وورش العمل، وحقول المواشي غطتها مياه السيول ما أدى إلى تلف مئات الآلاف من الحيوانات.

وقال " جون وارتون " رئيس بلدية ريتشموند، في تصريح للصحفيين، أن حجم الخسائر مرشح للارتفاع مع وصول مياه السيول إلى البلدات والقرى الأخرى التي تضم حوالي ثمانية ملايين رأس من الأبقار.

وأكد أن سعر كل بقرة تساوي ألف دولار أمريكي، وأن حجم الخسائر مذكورة من مدينة تاونسفيل فقط.