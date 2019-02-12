ألمانيا تحظر داري نشر مرتبطتين بتنظيم بي كا كا الإرهابي

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر حظر داري نشر مرتبطتين بتنظيم بي كا كا الإرهابي المدرج على لائحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقال زيهوفر، اليوم الثلاثاء، إنه حظر داري النشر ميزوبوتامين ومير ملتيميديا لأنهما تدعمان تنظيم بي كا كا الإرهابي.

وذكر وزير الداخلية في بيان أنه يجري تفتيش الدارين في غربي وشمالي ألمانيا.

وقال زيهوفر: "من المهم صد بي كا كا لأنه يستمر في النشاط في ألمانيا رغم حظره".

وقال إن داري النشر استخدمتا أرباحهما بشكل تام لدعم التنظيم الإرهابي الذي تم حظره في ألمانيا في 1993.

وتتعرض ألمانيا لانتقادات تركية بسبب سماحها لأنصار التنظيم الإرهابي بإقامة تجمعات وممارسة أنشطته بكل حرية على الأراضي الألمانية في الوقت الذي تخوض فيه أنقرة حرباً على التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.