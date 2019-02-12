17 قتيلاً على الأقل في حريق بأحد فنادق العاصمة الهندية

أدى حريق اندلع في فندق في نيودلهي الثلاثاء الى مقتل 17 شخصا على الأقل، وفق مسؤول رسمي، في أحدث كارثة تثير مخاوف حول الوقاية من الحرائق في الهند.

وشب الحريق قبل الفجر في فندق "آربيت بالاس" في حي مزدحم في نيودلهي.

وقال المسؤول في ادارة الإطفاء سونيل تشودري "تأكدنا من إدارات المستشفيات أن الحصيلة هي الآن 17 قتيلا بينهم طفل".

وقال مدير الاطفاء في نيودلهي جي. سي. ميسرا: "رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق وانقاذ 35 شخصا في عملية استغرقت ساعات".

وقالت تقارير اعلامية محلية ان المرأة والطفل قتلا عند محاولتهما القفز من أحد الشبابيك.

وأظهرت لقطات دخانا كثيفا وألسنة لهب تخرج من الطابق الاخير لفندق مكون من ثلاث طبقات.

والحرائق أمر شائع في الهند بسبب ضعف معايير السلامة وعدم التقيد بالقوانين.

في كانون الأول/ديسمبر الماضي قتل ستة اشخاص عندما اندلع حريق في مستشفى في مومباي عاصمة ولاية غرب مهاراشترا.

وعام 2017، قتل 14 شخصا ايضا في مومباي عندما شب حريق في أحد المطاعم الشهيرة.