إثيوبي درس في أنقرة بمنحة تركية يصبح وزيراً للاقتصاد في بلاده

بعد إتمام تعليمه بجامعتي أنقرة والأناضول التركيتين بمنحة من هيئة المنح الدراسية التركية عاد الإثيوبي عبد الرحمن أحمد حسن إلى بلاده ليصبح وزيراً للاقتصاد بولاية صومالي ثاني أكبر ولاية في البلاد.

قدم عبد الرحمن حسن إلى تركيا قبل عدة سنوات وبدأ بدراسة اللغة التركية ثم درس بكلية التجارة بجامعة الأناضول بمنحة قدمتها رئاسة أتراك الخارج والمجتمعات ذات القربى المسؤولة عن تقديم المنح الدراسية للطلاب الأجانب.

ويقول حسن إنه رغم عودته إلى بلاده لم تنقطع صلته بتركيا ولا يزال يتابع كل التطورات بها، وإنه سيعمل من خلال منصبه على توطيد العلاقات وزيادة التعاون بين إثيوبيا وتركيا.

وأضاف حسن أن المنتجات التركية هي ثاني أكثر المنتجات رواجاً في بلاده بعد المنتجات الصينية، داعياً المستثمرين الأتراك لزيادة استثماراتهم في إثيوبيا وخاصة بولاية صومالي.