المفوضية الأوروبية تدرج السعودية على القائمة السوداء لـتمويل الإرهاب

أدرجت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، السعودية و22 دولة آخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تهدد أمن التكتل؛ بسبب "تهاونها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

جاء ذلك في بيان للمفوضية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم.

وذكر البيان أن الهدف من تلك القائمة هو "حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

وأوضح أن اللجنة خلصت إلى أن 23 بلدا تعاني من أوجه خلل استراتيجية في نظمها لمكافحة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأضاف أنه نتيجة لهذه الخطوة سيتعين على المصارف والكيانات الأخرى التي تغطيها قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، زيادة الرقابة على المعاملات المالية التي تخص العملاء والمؤسسات المالية لتلك الدول عالية المخاطر؛ بهدف تحسين رصد أي تدفقات مالية مشبوهة.

والدول المدرجة -حسب البيان- هي أفغانستان، وساموا، وجزرالبهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وغوام، وإيران، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبورتوريكو، وساموا، والسعودية، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، وجزر فيرجن، واليمن.

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