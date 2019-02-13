نتنياهو: أركز في لقائي مع ممثلي الدول العربية على المصلحة المشتركة من الحرب ضد إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن لقائه المرتقب بممثلين للدول العربية في العاصمة البولندية وارسو سيركز على "المصلحة المشتركة من الحرب مع إيران".

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها نتنياهو، عقب اجتماعه بوزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي في وارسو.

وفي تغريدة على "تويتر"، صرح نتنياهو أنه سيحضر "لقاء ضد إيران يحضره 60 وزيرا للخارجية وممثلا من دول العالم".

وأَضاف: "سأحضر لقاء علنيا مع ممثلين عن دول عربية بارزة (لم يحددها) تجلس مع إسرائيل من أجل دفع المصلحة المشتركة قدما وهي عبارة عن محاربة إيران".

وتابع: "ما نقوم به هو إبعاد إيران عن سوريا".

ووصل نتنياهو إلى وارسو، مساء أمس (الثلاثاء)، للمشاركة في أعمال مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط بمشاركة دول عربية وغربية.