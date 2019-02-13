نتنياهو يقر بقصف قواته مواقع جنوبي سوريا الاثنين الماضي

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهاجمة الجيش الاسرائيلي مواقع في سوريا الاثنين الماضي.

وقال نتنياهو للصحفيين، قبيل مغادرته الى العاصمة البولندية وارسو، للمشاركة في مؤتمر دولي حول "الشرق الأوسط" ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية: "نعمل يوميًا، بما في ذلك يوم أمس، ضد إيران وبصورة مستمرة، وضد محاولتها التموضع في المنطقة".

وكانت مواقع تابعة لمنظمة حزب الله اللبناني، الداعم للنظام السوري قد تعرضت للقصف الإسرائيلي، في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وأفادت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف عبر مدفعيته مواقع لحزب الله في مركز محافظة القنيطرة وبلدتي جباتا الخشب والمعلق الحدوديتين مع إسرائيل.

وأشاد نتنياهو بمؤتمر وارسو، وقال: "إنه مؤتمر دولي هام جدًا، يتمحور حول القضية الإيرانية، وهو يجمع بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول في المنطقة ومن خارجها، ستكون هناك اجتماعات مثيرة للاهتمام ومتنوعة".

وتنطلق في العاصمة البولندية، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر وارسو حول الشرق الوسط، ويستمر على مدار يومين بمشاركة دول عربية وغربية.

وأعلن الفلسطينيون مقاطعة المؤتمر داعين الدول العربية الى رفض اللقاء مع نتنياهو على هامشه.

ولم يصدر أي بيان عن أي من الدول العربية المشاركة بعقد لقاءات ثنائية مع نتنياهو.