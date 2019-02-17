رئيس سابق للاستخبارات الإسرائيلية: "تبادلت الذكريات" مع السيسي

قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان)، عاموس يدلين، السبت، إنه التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش "مؤتمر ميونخ للأمن"، وتبادلا معا ذكريات عملهما بالاستخبارات.

وقال يدلين عبر صفحته بـ"تويتر"، إنه "تبادل مع السيسي ذكريات عصرهما في المخابرات العسكرية"، مرفقًا ذلك بصورة جمعته مع الرئيس المصري خلال مشاركتهما في المؤتمر.

وتولي السيسي منصب مدير المخابرات الحربية بمصر خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 إلى أغسطس/ آب 2012، فيما تولي يادلين رئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان) بين عامي 2006 و2010.

وأضاف يدلين: "أهنئ السيسي على خطابه المثير للإعجاب، وعلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإسرائيل".

وفي وقت سابق السبت، طالب السيسي، في كلمته بالمؤتمر، بـ"تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية إعمالا لمبدأ حل الدولتين".

واحتفت صفحتا "إسرائيل تتكلم بالعربية" (تتبع الخارجية الإسرائيلية) و"إسرائيل في مصر" (تتبع سفارة تل أبيب بالقاهرة) عبر فيسبوك، باللقاء.

وأرفقت، صورة السيسي ويادلين ومن خلفهما وزراء ومسؤولين مصريين، خلال المؤتمر الدولي.

وقال المصدران السابقان إن "اللواء الإسرائيلي السابق والرئيس الحالي لمركز الأبحاث في جامعة تل أبيب عاموس يادلين يحيي زميلة السابق السيسي بعد كلمته في ميونخ".

ولم يصدر عن القاهرة بيان بشأن اللقاء.

وعلى خلاف علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين البلدين، منذ عام 1979، على إثر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.

وتنعقد الدورة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن في الفترة بين يومي 16 و18 فبراير/شباط الجاري، وستركز على مناقشة مستقبل السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وملفات متعلقة بروسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط والصين.‎