مؤسس "هواوي": لا يمكن لواشنطن سحقنا والعالم يحتاجنا لأننا الأكثر تطوراً

خاطب رن تشنغ مؤسس شركة "هواوي" الصينية لتكنولوجيا الاتصالات، الولايات المتحدة بلهجة تحد قائلا "لا يمكنك سحقنا والعالم يحتاج شركتنا".

جاءت هذه التصريحات على خلفية ما وصفها بأنها "محاولات لكبح جماح التكنولوجيا الصينية"، فضلا عن القضية المتعلقة باحتجاز ابنته "منغ وانزهو" بصفتها مديرة الشركة المالية.

وقال "رن"، الرئيس التنفيذي لهواوي منذ عام 1988، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي"، إنه "لا يمكن للولايات المتحدة سحقنا".

وأضاف أن "العالم يحتاج إلى هواوي لأنها الأكثر تطورا".

وتواجه شركة "هواوي"، حملة تقودها الولايات المتحدة لإقناع حلفائها بإغلاق الطريق أمام تكنولوجيا الشركة من شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة.

وعلى إثر ذلك، فرضت كل من أستراليا ونيوزيلندا قيودا على مشغلي شبكات الهواتف المحمولة من استخدام أجهزة "هواوي" من الجيل الخامس، فيما تنظر المملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى إذا كانت ستشدد الإجراءات أيضا.

وتقول الحكومة الأمريكية إنه "من الممكن استغلال منتجات شركة هواوي لغايات التجسس من قبل المخابرات الصينية"، وهو ما نفته الشركة مرارا.

كما وجه ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة الاتهامات إلى شركة هواوي ومديرتها المالية منغ وانزهو بالاحتيال المصرفي والتهرب من العقوبات، وتم القبض على منغ، إحدى بنات مؤسس هواوي، بكندا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتواجه احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة.

من جهتها، دافعت الحكومة الصينية بقوة عن "هواوي"، مؤكدة أن الشركة تتعرض لضغوط أمريكية متزايدة، كما طالبت بالإفراج الفوري عن مديرة الشركة المالية منغ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ إن الحكومة الأمريكية تسعى إلى "قمع الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وخلق الأكاذيب فضلا عن التدخلات السياسية في الأنشطة الاقتصادية".

وأسس "رن" البالغ من العمر 74 عاما، شركة هواوي منذ 32 عاما، بعد أن خدم في الجيش الصيني كمهندس في صناعة النفط، وهو ابن أحد المدرسين الريفيين في جبال مقاطعة "غيزو" الصينية، قبل أن يقود اليوم عملاق التكنولوجيا "هواوي" بإيرادات سنوية تبلغ أكثر من 100 مليار دولار.