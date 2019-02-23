نتنياهو يواجه انتقادات حادة بعد تحالفه مع حركة متطرفة

وجهت منظمات يهودية أمريكية وبريطانية مؤيدة لتل أبيب، السبت، انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتحالفه مع حركة "قوة يهودية" المتطرفة والمعادية للعرب.

ويضم "القوة اليهودية"، قادة وناشطين سابقين في حركة "كاخ"، المصنفة "إرهابية" في إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، بينهم ميخائيل بن آري، وباروخ مارزيل، وايتمار بن غفير، وهم مرشحون للكنيست في الانتخابات المقبلة.

ونقلت "القناة الثانية عشرة" العبرية عن مجلس العلاقات الأميركية الإسرائيلية "إيباك" وهو أقوى جماعات الضغط التي تعمل لصالح إسرائيل بالولايات المتحدة، انتقاده تحالف نتنياهو مع "حزب عنصري ودنيء".

وقال مجلس "إيباك" إنه "كان حريصا لسنوات على تجنب لقاء أعضاء هذا الحزب العنصري والدنيء".

وذكرت القناة أن موقف المجلس من تحالف اليمين في إسرائيل قد يبرز خلال مشاركة نتنياهو في مؤتمر "إيباك" نهاية مارس/آذار المقبل، وقبل أسبوعين من موعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل/نيسان المقبل.

كما انتقدت منظمة "اللجنة الأميركية اليهودية" الخميس، في بيان اطلعت عليه الأناضول، تحالف نتنياهو مع "القوة اليهودية" الذي يقوده أتباع المتطرف زعيم حزب "كاخ" مائير كهانا الذي مُنع من خوض الانتخابات في إسرائيل في ثمانينات القرن الماضي.

وأوضحت اللجنة أنه "منذ الإعلان عن تأسيس حزب قوة يهودية من قبل مؤيدي الحاخام كهانا، وسعي الحزب لدخول الكنيست وربما المشاركة في الحكومة المقبلة، شعرنا بضرورة إعلاء صوتنا".

وأضافت أن آراء "القوة اليهودية" تستحق الإدانة، وأن "القرار النهائي يعود للجنة الانتخابات المركزية (الإسرائيلية)، لتحديد إمكانية مشاركتها في الانتخابات، كما فعلت في السابق"، في إشارة إلى منع حركة "كاخ" من المشاركة في الانتخابات عام 1988.

وفي موقف لافت أيضا حمل انتقادا غير مباشر لتحالف نتنياهو مع "القوة اليهودية"، كتب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، تغريدة ذكّر فيها بمجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة، التي ارتكبها الطبيب العسكري في الجيش الإسرائيلي باروخ جولدشتاين قبل 25 عاما.

وجاء في التغريدة: "قبل خمسة وعشرين عاما قتل باروخ جولدشتاين 29 فلسطينيا وأصاب 125 في هجوم أدين عالميا في كهف البطاركة (التسمية اليهودية للحرم الإبراهيمي) وأنا أصلي من أجل المصالحة بين الشعوب المتفرقة".

وجولدشتاين كان من الناشطين في حركة "كاخ"، ولقي مصرعه على يد المصلين خلال هجومه الدامي عليهم.

من جانب آخر، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رئيس الاتحاد اليهودي في بريطانيا بول تشارني، قوله "إن صفقات سياسية من هذا النوع لن تدوم، وعلى نتنياهو أن يعلم أن التعاون مع الأشخاص الخاطئين سيؤدي إلى انتكاسة".

كما انتقدت حنا وايزفيلد، رئيسة المنظمة البريطانية اليهودية "ياحد"، الداعمة لحل سلمي للقضية الفلسطينية، تحالف نتنياهو، وقالت إن "التحالف الذي تم في الأحزاب اليمينية يمثل قيما لا تتوافق مع من يؤمنون بالديمقراطية، والعدل، والقيم اليهودية".

ودعت وايزفيلد "شركاء إسرائيل بمن فيهم الحكومة البريطانية والجاليات اليهودية المختلفة، للخروج ضد حركة القوة اليهودية العنصرية والمؤيدة للإرهاب".

وضغط نتنياهو على حزبي "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" للتحالف مع "القوة اليهودية" مقابل تعهده لهم بالحصول على حقيبتي التعليم والإسكان في الحكومة القادمة، ومقعد في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، ومقعد مضمون في قائمة الليكود.

وحركة "قوة يهودية" منبثقة عن حركة كاخ التي أسسها مئير كهانا الذي فاز بعضوية الكنيست عام 1984، لكن تمت مقاطعته من قبل جميع الأحزاب بعد أن قدم مشاريع قوانين لسحب الجنسية من مواطنين إسرائيليين غير يهود، وفصل اليهود عن العرب على الشواطئ.

وفي عام 1990 تم اغتيال كهانا في ولاية نيويورك الأمريكية، من قبل المواطن الأمريكي من أصل مصري سيد نصير.