الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبا جويا وبريا مفاجئا يحاكي حرب غزة



بدأ الجيش الإسرائيلي الأحد، تدريبا عسكريا مفاجئا وواسع النطاق، تشارك فيه قوات برية وجوية، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأضافت الصحيفة أن التدريبات ستركز على الاستعدادات العملياتية لسيناريوهات قتالية مختلفة، وبشكل خاص في ظروف تشابه ظروف المواجهات العسكرية في قطاع غزة.

وذكرت أن التدريبات ستتواصل حتى الثلاثاء.

وحسب "يسرائيل هيوم" فإن التقديرات الاستخبارية لعام 2019 تشير إلى إمكانية حدوث تصعيد في الضفة الغربية، لكن معظم تركيز الجيش هو على قطاع غزة، لأنه لا يستبعد إمكانية تصعيد حركة حماس من درجة نشاطاتها خلال العام الحالي.

وأضافت أن التقديرات الاستخبارية تتوقع تنفيذ حماس لهجمات ضد إسرائيل مثل إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على حافلات إسرائيلية أو استخدام أحد الأنفاق لتنفيذ هجوم خارج حدود القطاع.

في سياق متصل ذكرت الصحيفة أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد أفيف كوخافي طلب من قيادة الجيش إعداد ما قال إنها "وصفة الانتصار" في معارك الجيش المقبلة.

ويركز كوخافي على مجموعات من قادة الجيش ستكون بمثابة منتديات "عصف ذهني" لتقديم الأفكار لوضع "وصفة الانتصار" كخطوة أولى لإعداد خطة الجيش لسنوات مقبلة.

وستأخذ هذه المجموعة بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية من ناحية، والتغيرات المتعلقة بقدرات الجيوش والتنظيمات التي قد تواجهها إسرائيل من ناحية ثانية، حسب الصحيفة.

وتولى كوخافي مهامه رئيسا للأركان في 15 من الشهر الماضي، خلفا لجادي آيزنكوت.