نيوزيلندا.. منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين يواجه 50 اتهاماً بالقتل

أكدت الشرطة النيوزيلندية، الخميس، أنّ الإرهابي منفذ مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش، سيواجه 50 اتهاما بالقتل، و39 اتهاما بمحاولة القتل خلال جلسة محاكمته الجمعة.



وحتى الآن تم توجيه تهمة واحدة بالقتل إلى الأسترالي برنتون تارنت منفذ الهجوم.



غيّر أنّ الشرطة قالت إن جميع الوفيات والإصابات التي وقعت في هجمات 15 مارس/ آذار الماضي "ستتم مراجعتها خلال مثول منفذ المجزرة أمام المحكمة غدا"، حسبما نقل موقع "راديو نيوزيلندا".



وفي السياق نفسه، أوضحت الشرطة أن جلسة المحاكمة ستعقد أمام محكمة مدينة كرايست تشيرش العليا، وستكون "مقتضبة".



كما أشارت أنّ "تارنت" لن يحضر شخصيا المحاكمة، بل عبر مشاركة مصورة لإثبات التمثيل القانوني فقط، حسب المصدر ذاته.



وحتى اليوم، يرقد 16 شخصا بينهم شخص واحد في حالة حرجة في مستشفيات مدينتي "أوكلاند" و"كرايست تشيرش" على خلفية الاعتداء الإرهابي.



وفي 15 مارس الماضي، استهدف تارانت مسجدي النور ولينوود في كرايست تشيرش بسلاح ناري، ما أسفر عن مقتل 50 مصليا وإصابة 50 آخرين.