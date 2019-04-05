استطلاع إسرائيلي يظهر تقدم غانتس بفارق بسيط عن نتنياهو يعقد مهمة تشكيل الحكومة على الأول

أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي أن زعيم "أزرق أبيض" الوسطي، بيني غانتس، يواجه صعوبة في تشكيل حكومة جديدة رغم تقدمه على حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع وهو الأخير الذي تجريه صحيفة "يديعوت احرونوت" قبيل الانتخابات المقررة الثلاثاء فإن "أزرق أبيض" سيحصل على 30 مقعدا مقابل 26 مقعدا لحزب "الليكود".

ومع ذلك فقد أشارت نتائج الاستطلاع ، الذي نشرت اليوم الجمعة، تصدر أحزاب اليمين في إسرائيل بحصولها على 63 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا.

وخلصت إلى أن لدى نتنياهو فرص أكبر في تشكيل الحكومة القادمة.

ويفيد الاستطلاع بحصول حزب "العمل" الوسطي على 11 مقعدا وحزب "ميرتس" اليساري على 5 مقاعد.

في المقابل تبرز الأحزاب اليمينية: "يهيدوت هتوراه" يحصل على 7 مقاعد، و"اليمين الجديد" على 6 مقاعد و"شاس" على 5 مقاعد و"اتحاد أحزاب اليمين" على 5 مقاعد و"كلنا" على 5 مقاعد و"الهوية" على 5 مقاعد و"إسرائيل بيتنا" على 4 مقاعد.

ويحصل النواب العرب على 11 مقعدا موزعة على تحالف القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام الذي يحصل على 7 مقاعد وتحالف القائمة الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يحصل على 4 مقاعد.

ورأى 58% من المشاركين في الاستطلاع أن نتنياهو سيشكل الحكومة القادمة و21% فقط قالوا غانتس فيما لم يملك 21% رأيا محددا.

وذكرت الصحيفة أنه استنادا الى النتائج فإن كتلة اليمين تتشكل من 63 مقعدا مقابل 46 مقعدا لكتلة الوسط/يسار و11 مقعدا للنواب العرب.

وأجرى مركز خاص الاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية من 511 اسرائيليا وكانت نسبة الخطأ 4.5%.