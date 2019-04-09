غانتس ونتنياهو يعلنان فوزهما في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية

أعلن كل من تحالف "أزرق ابيض" برئاسة بيني غانتس و حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو فوزهما في الانتخابات الاسرائيلية التي جرت اليوم الثلاثاء.

وقال غانتس عبر صفحته على موقع "تويتر":" لقد انتصرنا، شعب إسرائيل قال كلمته، شكرا لآلاف النشطاء وأكثر من مليون ناخب، في هذه الانتخابات هناك فائز واضح وخاسر واضح".

أما نتنياهو فقال:" فازت الكتلة اليمينية بقيادة الليكود، أشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم، سأبدأ تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الطبيعيين الليلة"، في إشارة إلى الأنباء التي تتحدث عن حصول أحزاب اليمين على أكثر من نصف مقاعد البرلمان.

وتبدأ النتائج الأولية غير الرسمية بالظهور في ساعات فجر غدا، على أن تعلن النتائج الرسمية في السابع عشر من الشهر الجاري.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تفّوق تحالف "أزرق ابيض" برئاسة بيني غانتس، بشكل محدود، على حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات بحسب عينات محطات التلفزة الإسرائيلية.

وقالت القناة الإسرائيلية (20) إن غانتس تفوق بحصول حزبه على 37 مقعدا في الانتخابات، مقابل حصول نتنياهو على 33 مقعدا من مقاعد الكنيست ال 120.

أما القناة الاسرائيلية "كان"، فقالت إن غانتس حصل على 37 مقعدا مقابل حصول نتنياهو على 36 مقعدا.

لكن القناة الإسرائيلية (13) قالت إن حزبا غانتس ونتنياهو حصلا على 36 مقعدا لكل منهما.

واستنادا إلى نتائج القناة (13) فقد حصل حزب "العمل" الوسطي على 7 مقاعد، و"اليمين الجديد" اليميني على 4 مقاعد، و"تحالف اليمين الجديد" على 4 مقاعد، و"يهودوت هتوراه" اليميني على 7 مقاعد، و"شاس" اليميني على 7 مقاعد، و"اسرائيل بيتنا" اليميني على 4 مقاعد، و"كلنا" اليميني على 4 مقاعد و"ميرتس" اليساري على 4 مقاعد.

وحصل تحالف "القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" على 7 مقاعد .

أما القناة الاسرائيلية "كان"، فقد أشارت إلى أن حزب "العمل" الوسطي حصل على 8 مقاعد، و"اليمين الجديد" اليميني على 5 مقاعد، و"تحالف اليمين الجديد" على 5 مقاعد، و"يهودوت هتوراه" اليميني على 7 مقاعد، و"شاس" اليميني على 7 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" اليميني على 4 مقاعد، و"كلنا" اليميني على 5 مقاعد، و"ميرتس" اليساري على 5 مقاعد.

وحصل تحالف "القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" على 6 مقاعد، بحسب قناة "كان".

وشهدت الانتخابات منافسة حادة ما بين أحزاب اليمين من جهة، وأحزاب الوسط واليسار من جهة أخرى، فيما صارعت الأحزاب العربية لرفع نسب التصويت التي أفادت مؤشرات الى أنها كانت منخفضة مقارنة مع انتخابات عام 2015 حينما شارك 63% من المواطنين في الانتخابات.

وخاض 41 حزبا الانتخابات الاسرائيلية العامة اليوم، ولكن غالبيتها لن تشق طريقها إلى الكنيست، حيث يفرض قانون الانتخابات على الأحزاب تحدي الحصول على 3.25% أو أكثر من أصوات الناخبين من أجل دخوله.