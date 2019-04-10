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تايوان.. أطباء يكتشفون نحلا يعيش داخل عيني شابة ويتغذى على دموعها

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 10.04.2019 20:23
آخر تحديث في 10.04.2019 22:37
صورة لنحل من نوع نحل العرق التقطها إليخاندرو سانتيانا صورة لنحل من نوع "نحل العرق" التقطها إليخاندرو سانتيانا

في حالة فريدة هي الأولى من نوعها في العالم، اكتشف أطباء تايوانيين، وجود 4 نحلات من فصيلة (نحل العرق) تعيش داخل عيني سيدة وتتغذى من دموعها.

وقال رئيس طب العيون في مستشفى جامعة فوين في مقاطعة بينغتونغ جنوب تايوان، إن حالة الشابة هي الأولى في العالم ، حيث لم يعثر على حشرات تتغذى على الدموع داخل عين مريض من قبل.

بينما قالت الشابة وهي في العشرينيات من عمرها "كنا نزور قبر أحد الأقارب وحاولنا إزالة بعض الأعشاب الضارة، وشعرت بالرياح تضرب وجهي، ثم شعرت بأن شيئا ما دخل في عيني، اعتقدت أنه رمل، حيث قمت بتنظيف عيني باستخدام الماء، ولكن الألم بدأ يشتد ليلا."

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