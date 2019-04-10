روسيا تعرب عن استعدادها لعقد اتفاق جديد مع تركيا بشأن منظومة "إس-400"

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الأربعاء، إن بلادها منفتحة على عقد اتفاق جديد مع تركيا، بخصوص منظومة صواريخ "إس -400" الدفاعية.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها متحدث الكرملين، ديميتري بيسكوف، تعليقا على تلويح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بإمكانية شراء أنقرة منظومة دفاعية أخرى من نفس النوع (إس-400) من روسيا.

وأوضح بيسكوف أن روسيا تبحث عن الفرص المناسبة لتعزيز تعاونها مع تركيا، مشيرا أن موسكو تمتلك الإمكانات والمعدات التقنية اللازمة لذلك.

وأضاف أن تعزيز التعاون بين تركيا وروسيا أمر طبيعي، لافتا إلى أن موسكو لديها علاقات تعاون في المجال العسكري مع العديد من البلدان حول العالم.

ووفق بيسكوف، فإن تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وتركيا يزيد من عمق العلاقات الثنائية في كافة المجالات الأخرى.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال تشاوش أوغلو إن بإمكان أنقرة شراء منظومة "إس-400" جديدة في حال امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أنقرة بمنظومة "باتريوت".

وكانت تركيا قد عقدت صفقة في 2017، لشراء منظومة "S-400" من روسيا، بعد تعثرت جهودها المطولة في شراء منظومة "باتريوت" من الولايات المتحدة.