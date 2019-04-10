معسكر اليمين بزعامة نتنياهو يتقدم في الانتخابات الإسرائيلية

أظهرت النتائج الأولية، لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، تساوي عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، ومقاعد خصمه "أزرق أبيض"، بزعامة بيني غانتس.

لكن النتائج أظهرت تقدم معسكر أحزاب اليمين بحصولها على 65 مقعدا، من أصل 120 هي مجموع مقاعد البرلمان.

ومن شأن هذه النتائج، أن تمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة، على قاعدة أقوى من الحكومة السابقة، التي كانت تحظى بتأييد 61 عضو كنيست.

وقالت النتائج التي نشرتها صحيفة هآرتس صباح اليوم، إن حزبا الليكود وأزرق أبيض، حصلا على 35 مقعدا لكل منهما.

وبحسب النتائج فقد جاءت نتائج أحزاب اليمين، على النحو التالي: الليكود 35، يهدوت هتوراه 8، وتحالف اليمين 5، وإسرائيل بيتنا 5، وكلنا 4، وشاس 8.

أما حزب العمل المعارض (وسط) فحصل على 6، وحزب ميرتس اليساري حصل على 4.

وحصلت القائمة العربية "الجبهة والعربية للتغيير" على 6 ، وتحالف "الجبهة والقائمة الموحدة" (عربية) على 4.