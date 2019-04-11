أذربيجان تبحث أزمة قره باغ مع أرمينيا في روسيا

أعلنت أذربيجان، الخميس، أنها ستجري مباحثات مع أرمينيا وروسيا حول أزمة إقليم قره باغ في موسكو.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن الوزير إلمار محمدياروف سيجتمع مع نظيره الأرميني زوهراب مناتسكانيان في موسكو يوم 15 أبريل/ نيسان الجاري، في إطار حل أزمة إقليم قره باغ.

وأشار البيان أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيحضر الاجتماع.

وأواخر مارس/ آذار الماضي، عقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مباحثات في النمسا حول أزمة إقليم قره باغ.

ولاحقًا، قال علييف إن مباحثاته مع باشينيان كانت إيجابية وبناءة، مشيرًا أنها ستستمر بين الجانبين، وأن تعليمات صدرت إلى وزيري خارجية البلدين بعقد اجتماعات في وقت قريب.

وتحتل أرمينيا منذ 1992، نحو 20 بالمائة من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

وبذلك تسببت أرمينيا في تهجير نحو مليون أذري من أراضيهم ومدنهم، فضلا عن مقتل نحو 30 ألف شخص جراء النزاع بين الجانبين.

ورغم استمرار التفاوض بين البلدين، منذ وقف إطلاق النار في 1994، تندلع مناوشات مسلحة على الحدود من آن لآخر، ما يهدد بتجدد الحرب، في ظل عدم توقيع الطرفين على معاهدة سلام دائمة.