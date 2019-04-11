مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول السودان

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في السودان، عقب عزل الجيش للرئيس عمر البشير، واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين.

وقال نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة جوناثان ألن، للصحفيين إن "المملكة المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا وألمانيا دعوا إلى عقد جلسة طارئة غدا الجمعة؛ لمناقشة الوضع في السودان".

وأعرب السفير البريطاني عن قلق بلاده إزاء الوضع الحالي في السودان، مشيرا أن الدول الداعية لعقد الجلسة، لم تطرح بعد أي قرارات أو بيانات بشأن تطورات الوضع السوداني.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن "بن عوف" في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

فيما ردد ناشطون معتصمون هتافات تدعو لإسقاط "بن عوف"، رفضًا للبيان، وفق شهود عيان.