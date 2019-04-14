مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في اصطدام طائرة بمروحية قرب ايفرست

قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون، في حادث اصطدام طائرة ركاب صغيرة تقل سياحا بمروحية مركونة في مدرج مطار قرب جبل إيفرست في نيبال.

ووقع الحادث الأحد، في مطار تنزينغ-هيلاري ببلدة لوكلا، أثناء محاولة إقلاع الطائرة التابعة لشركة "Summit Air" باتجاه العاصمة كاتماندو.

وأفاد مسؤولو هيئة الطيران المدني، أن الحادث أسفر عن مقتل قائد الطائرة، وشرطيين اثنين، كانا يقفان بجانب المروحية، فضلا عن إصابة 4 أشخاص في الموقع.

ولفتوا إلى نقل المصابين بمروحيات إلى مستشفى، فيما لم يصب الركاب الأربعة والمضيفة الذين كانوا على متن الطائرة بأي أذى.

ويصنف المطار، الواقع في بلدة جبلية ترتفع 2680 عن مستوى سطح البحر، شرقي نيبال، من أخطر مطارات العالم، وهو بمثابة بوابة إلى جبل إيفرست، أعلى قمة في العالم.