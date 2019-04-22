إيران تهدد مجدداً بإغلاق مضيق هرمز وسط تصاعد العقوبات الأمريكية

هددت إيران، الاثنين، بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية، حال منعها من استخدامه، فيما يبدو أنه رد على التحرك الأمريكي، لإنهاء الإعفاءات من صادرات النفط الإيرانية.

وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإيرانية، إن مضيق هرمز هو ممر بحري وفق القوانين الدولية، "واذا منعنا من استخدام هذا الممر فسنقوم بإغلاقه"، وفقا لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وفي معرض إشارته إلى تهديد الولايات المتحدة ضد بلاده بالحظر النفطي، قال تنكسيري: "في حال وجود أي تهديد في حماية مياه إيران والدفاع عنها، فإننا لن نتردد في الرد، سنتعامل بالمثل أينما كان موضوع الدفاع عن حق إيران".

وهدد المسؤولون الإيرانيون مرارا، بإغلاق المضيق، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

ومضيق هرمز أحد الشرايين الرئيسية حول العالم في نقل النفط، حيث يمر عبره نحو 80 % من النفط السعودي، والعراقي، والإماراتي، والكويتي، في طريق التصدير إلى دول معروفة باعتمادها العالي على مصادر الطاقة مثل الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وسنغافورة.