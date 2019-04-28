إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز في حال تصاعد التوتر

هدد رئيس هيئة الأركان الإيرانية الجنرال محمد باقري، بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية، في حال منع بلاده من استخدامه.

وقال باقري، في تصريحات لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إيسنا)، الأحد، إن بلاده مستعدة لحماية المضيق إذا حاولت الجهات الأخرى خلق مشاكل فيه.

وأضاف أنه "في حالة لم تتمكن إيران من تصدير نفطها عبر المضيق، فبالتأكيد لن تستطيع الدول الأخرى ذلك"، حسب تعبيره.

المسؤول الإيراني، أوضح أن بلاده لا تعتزم إغلاق المضيق حاليا، لكنها قد تفعل في حال أجبرت على اتخاذ خطوات مضادة ضد الأعداء (الولايات المتحدة).

وأفاد بأن الجيش الإيراني مستعد لتنفيذ أي قرار يتعلق بإغلاق المعبر، يصدر عن السلطات الإيرانية.

ومضيق هرمز أحد الشرايين الرئيسية حول العالم في نقل النفط، حيث يمر عبره نحو 80 بالمئة من النفط السعودي، والعراقي، والإماراتي، والكويتي، في طريق التصدير إلى دول معروفة باعتمادها العالي على مصادر الطاقة مثل الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وسنغافورة.

وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، فإن مضيق هرمز يعد المضيق الأول حول العالم من حيث كمية النفط التي تمر عبره، حيث بلغ معدل مرور النفط اليومي منه 2016، حوالي 18.5 مليون برميل، ما يشكل نحو 40 بالمئة من تجارة النفط عبر البحار.

وفي 22 أبريل/نيسان الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الهدف من وقف الإعفاء، يتمثل في الوصول إلى صادرات تبلغ صفر برميل من النفط الخام.

ويدخل قرار وقف الإعفاءات الذي يطال الصين -أكبر مستورد للنفط الخام- حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع مايو/ أيار المقبل.

وردًّا على القرار الأمريكي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن إعلان واشنطن عدم تجديد الإعفاء الممنوح لـ 8 دول تستورد النفط من إيران بينها تركيا، سيؤثر على كافة البلدان.

وشدد تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده يوم 23 أبريل/ نيسان الجاري، على أن تركيا تعارض كافة أشكال العقوبات المفروضة على إيران، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحصول على نتيجة من بلد عبر العقوبات.