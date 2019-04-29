إيران تنشر صوراً لحاملة طائرات أمريكية والبحرية الأمريكية تكذب

بعد أن نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" شريط فيديو على موقعها الأحد تظهر طائرة بلا طيار زرقاء كتب عليها "أبابيل 3" بالأحرف الفارسية واللاتينية، ثم لقطات من الجو لسفينتين حربيتين في البحر تابعتين كما يبدو لحاملة.طائرات اقتربت منها الكاميرا، ويظهر على سارية حاملة الطائرات رقم 69 مكتوبا بالأحرف الكبيرة،

أعلنت البحرية الأميركية أن الصور "تعود لأعوام خلت".

وكتبت تسنيم أن التسجيل الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه بأفلام التشويق للطائرة وهي تقلع من مدرج صحراوي قريب من شاطئ البحر، صورته القوة البحرية للحرس الثوري.

لكن الضابطة كلوي مورغان، المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية قالت "يبدو أن الصور التي بثها الإيرانيون مؤخرا (...) تعود لأعوام خلت أثناء عملية الانتشار الأخير لحاملة الطائرات يو اس اس دوايت ايزنهاور (سي في ان 69)".

ويعرض التسجيل بشكل معلومات مضافة إلى الصورة تفاصيل عن أرقام عدة طائرات متوقفة على متن السفينة وبعضها يرى بالعين المجردة، لا سيما أرقام طائرتي استطلاع أميركيتين من طراز "أواكس" وبعض المقاتلات "اف 18".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الثامن من نيسان/ابريل إدراج الحرس الثوري على "لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وردا على ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اليوم نفسه أنه بات يعتبر القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى "مجموعات إرهابية".

من جهته، حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء الولايات المتحدة من "عواقب" لم يحددها إذا حاولت إغلاق مضيق هرمز أمام طهران.

وقال خلال مؤتمر لـ"منظمة آسيا" في نيويورك حيث يشارك في جلسة للأمم المتحدة "نعتقد أن إيران ستواصل بيع نفطها، سنواصل إيجاد مشترين لنفطنا وسنواصل استخدام مضيق هرمز كممر آمن لبيع نفطنا".

وأضاف "لكن إذا اتّخذت الولايات المتحدة التدبير الجنوني بمحاولة منعنا من ذلك، عندها عليها أن تكون مستعدّة للعواقب".