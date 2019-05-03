ترامب وبوتين يبحثان هاتفياً إمكانية عقد اتفاق نووي جديد

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير بوتين، هي الأولى بينهما منذ صدور التقرير المتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، التي قالت فيها إن المكالمة تجاوزت الساعة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال إمكانية تمديد اتفاق قائم بين البلدين حول الأسلحة النووية، أو عقد اتفاق جديد قد يتضمن مشاركة الصين.

كما تطرقا إلى الأزمة السياسية في فنزويلا، ومسألة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، حسب المصدر ذاته.

وقالت ساندرز إنّ الرئيسين تناولا بشكل "مختصر جدا" التحقيق الذي أجراه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، وكذلك الصراع في فنزويلا.

وفي 18 أبريل/ نيسان المنصرم، أفاد وزير العدل الأمريكي بيل بار، أن التقرير النهائي لـ"مولر"، يثبت عدم وجود دليل على تورط أعضاء حملة ترامب مع روسيا، خلال انتخابات 2016.

وأنهى "مولر" الذي كان مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في مارس/ آذار الماضي، 22 شهراً من التحقيقات تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينها 6 من المساعدين المقربين للرئيس ترامب، بـ"اختلاس أموال".

وقام مولر الذي بقي بعيدا عن الضجة السياسية والإعلامية، بتسليم تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.