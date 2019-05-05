مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين إثر سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة

قتل مستوطنان إسرائيليان وأصيب 5 آخرون، إثر سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة، ظهر الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، و"نجمة داود الحمراء".

وقالت الإذاعة العبرية، التابعة لهيئة البث، إن مستوطنين اثنين يعملان في مصنع بعسقلان لقيا مصرعهما متأثرين بجروح أصيبا بها إثر إصابة المصنع بصاروخ بشكل مباشر، وأصيب آخران معهما أحدهما بجروح متوسطة والثاني بصدمة".

وذكرت خدمات الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء"، في بيان مصور على "تويتر"، أن 4 مستوطنين أصيبوا إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في عسقلان، أحدهما كان في حالة حرجة، وآخر خطيرة، وثالث بحالة متوسطة، أما الرابع فيعاني صدمة، ولم يصب جسديا، حسب بيان لها.

ولاحقا أعلنت الإذاعة العبرية، أن مصابين اثنين توفيا متأثرين بجراحهما.

كما أصيب إسرائيلي بجروح خطيرة إثر سقوط صاروخ بجانب مركبته قرب مستوطنة "ياد مردخاي" شمال القطاع، ووصفت حالته بالحرجة جدا.

وذكرت القناة ال 12 الإسرائيلية أن إسرائيليين اثنين آخرين أصيبا بجروح إثر سقوط قذيفة هاون قرب السياج في محيط قطاع غزة.

وانطلقت صفارات الإنذار، ظهر الأحد، بعد إطلاق رشقات من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق إسرائيلية، شملت عسقلان، شمال القطاع وبئر السبع، ومناطق قريبة من قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أصدر تعليماته للجيش بمواصلة هجماته المكثفة في قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة 13 الإسرائيلية صباح الأحد.

وأضاف نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، إنه أمر بتعزيز قوات الجيش في محيط قطاع غزة، خاصة من سلاح المدرعات والمدفعية وسلاح المشاة.

من ناحيته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيليس، صباح الأحد، إن الجيش يستعد لعدة أيام من المواجهة في قطاع غزة، وإن اللواء المدرع السابع تم استدعاؤه إلى محيط القطاع، حسبما نقلت عنه هيئة البث.

مانيليس، أضاف أن الهجمات الإسرائيلية ستتواصل على قطاع غزة وأنه لا يوجد حديث عن وقف لإطلاق النار حاليا.

ولقي إسرائيلي، فجر الأحد، مصرعه بعد إصابته بشظايا صاروخ أصاب منزله في عسقلان، فيما أصيب 58 شخصا منهم ثلاثة بشظايا الصواريخ وصفت حالة سيدة منهم بأنها خطيرة. ومن بين المصابين 45 أصيبوا بحالة رعب، وهذه الحصيلة لا تشمل الإصابات ظهر الأحد.

وبدأ التصعيد، الجمعة، بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.