واشنطن تحرك حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل حاملة طائرات وقوة من الطائرات القاذفة إلى الشرق الأوسط، في رسالة "واضحة لا لبس فيها" إلى إيران.

جاء الإعلان في بيان لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون الأحد قال فيه "ردا على عدد من المؤشّرات والتحذيرات المقلقة والتصاعديّة، ستنشر الولايات المتحدة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وقوة من القاذفات في منطقة القيادة المركزية الأميركية" في الشرق الأوسط.

وأضاف "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم، سواء تم شنه بالوكالة أو من جانب الحرس الثوري أو من القوات النظامية الإيرانية".

ولا يوضح البيان سبب القرار الأميركي بنشر حاملة الطائرات وقوة القاذفات في هذا التوقيت، لكنه يأتي وسط تواصل التصعيد منذ السبت بين إسرائيل وقطاع غزة.