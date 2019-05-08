غوتيريش يأمل في المحافظة على الاتفاق النووي مع إيران

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أن الاتفاق النووي مع إيران يُعد "إنجازا كبيرا ساهم في السلام والأمن الإقليمي والدولي"، وأنه "يأمل بشدة" في المحافظة عليه.

جاء ذلك في بيان تلاه على الصحفيين نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وكان "حق"، يجيب على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب متلفز، خفض التزامات بلاده بالاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وعدم تنفیذ أوروبا التزاماتها تجاهه.

وقال المسؤول الأممي، "يأمل غوتيريش، بشدة في الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وحذر روحاني، في خطاب متلفز، الدول الموقعة على الاتفاق (بریطانیا، فرنسا، روسیا، الصین وألمانیا) بأن أمامها 60 یومًا للوفاء بالتزاماتها، وخاصة فی القطاعین المالي والمصرفي، وإلا فإنّ بلاده ستشرع بزيادة مستويات تخصيب اليورانيوم.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

وفي 8 مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات على طهران.

في المقابل، أعلنت بقية الدول الموقعة، التزامها بالاتفاق، إلا أن العقوبات الأمريكية أجبرت الحكومات والشركات على خفض مستويات تعاونها مع إيران في مختلف المجالات الاقتصادية، دون أن تتمكن بقية الدول الموقعة، سيما الأوروبية، من مواجهات خطوات واشنطن أو تقديم ضمانات لطهران.